مفاجآة.. 7 شخصيات تستعد لتشكيل جبهة تحريضية ضد الدولة المصرية

علمت "الفجر"، من مصادرها الخاصة، إن هناك تحركات سياسية مشبوهة ومريبة يقودها بعض الشخصيات لتشكيل جبهة مناهضة للدولة المصرية.

وأضافت المصادر – التي رفضت ذكر اسمها-، أن الجبهة ستكون برئاسة المهندس ممدوح حمزة، والناشط السياسي حازم عبدالعظيم

وشددت المصادر، على أن تلك الجبهة التحريضية ستضم عدة أشخاص أخرى وهم: (هشام جنينة، السفير معصوم مرزوق، المستشار أحمد الخطيب، القياديين الإخوانيين عبدالمنعم أبوالفتوح وأبوالعلا ماضى وحركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريون).

وأوضحت المصادر، أن تلك الشخصيات السابق ذكرها، إدعت بعدم رغبتهم بإقصاء أي من الشخصيات المناهضة على الساحة ليتمكنوا من الاتحاد فيما بينهم لإسقاط البلاد، ونشر الإحباط وعدم الثقة في نفوس الشعب المصري.