ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ علوم سياسية يكشف أهم وظائف الدولة في 2017

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:32 ص
أستاذ علوم سياسية يكشف أهم وظائف الدولة في 2017
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح
طباعة
 
عدّد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهم وظائف الدولة المصرية في 2017، موضحًا أن هناك 6 وظائف، وهي أمنية، وتنموية، وتوزيعية، وتمثيلية، وتربوية، وحقوقية، وكل وظيفة منهم لها شقيها الحكومي والشعبي.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "حلقة الوصل"، المُذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الجيش والشرطة يقومان بحماية أمن الوطن، فالجيش فيما يتعلق بحدود الدولة، بينما الداخلية تُؤمن من الداخل، وهي تتعلق بأمن المواطن، لافتًا إلى أن دور جهاز المخابرات هو توفير المعلومات ومعرفتها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوظيفة الأمنية للدولة يشترك فيها الجيش، والمخابرات، والشرطة، بينما شعبيًا يشترك فيها شركات الأمن، وتعاون المواطنين، مردفاً: "يعني ناس تتطوع وتشتغل مع البوليس.. هناك مساحات كبيرة فارغة يمكن أن تُستخدم ضد المواطنين".

وأشار إلى أن الوظيفة التنموية، تتعلق بأداء الاستثمار والتخطيط والصناعة والتجارة والتعاون الدولي والسياحة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والبترول والطاقة والكهرباء والزراعة والبورصة والنقل، وفيما يتعلق بالشق الشعبي يكون القطاع الخاص.

وذكر أن الوظيفة التوزيعية تتعلق بأداء المالية والبنك المركزى ووزارة الإسكان والشباب والتموين والمحافظات وهيئة الأوقاف، وفي الشق الشعبي تتعلق بالمجتمع المدني، بينما الوظيفة التمثيلية تتعلق بأداء مجلس النواب والمحليات والمؤتمرات الشبابية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الشق الشعبي تتعلق بالأحزاب.

لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الوظيفة التربوية تتضمن التعليم العادي والجامعي والرسمي والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الثقافة، وفي الشق الشعبي الإعلام الخاص والفنون بأنواعها.

ونوّه عبد الفتاح، إلى أن الوظيفة الحقوقية تتضمن القضاء المدني، والعسكري، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ووزارة الصحة، والقوى العاملة، والهجرة، ومجلس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والنقابات والاتحادات.
المزيد عن: وظائف الدولة 2017 وظائف الدولة وظائف 2017 جامعة القاهرة أستاذ علوم سياسية أخبار مصر اليوم أخبار مصر أخبار توك شو أخبار التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
-
x
16:00
-
مصر المقاصة
الأهلي
-
x
18:00
-
بتروجت
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
-
x
14:20
-
الفيحاء
النصر
-
x
18:50
-
الأهلي
كأس الجزائر 2017
مولودية شباب العلمة
-
x
15:30
-
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
-
x
15:30
-
شباب أهلي برج بوعريريج
شباب عين تيموشنت
-
x
15:30
-
اتحاد البليدة
نجم القليعة
-
x
15:30
-
مولودية بجاية
دفاع تاجنانت
-
x
15:30
-
شباب العامرية
نجم البسباس
-
x
15:30
-
الإتحاد الرياضي السوفي
نادي شباب بوجلبانة
-
x
15:30
-
شباب الدار البيضاء
إتحاد الجزائر
-
x
16:00
-
أمل الفيرم‎
وفاق رياضي سطيف
-
x
16:00
-
مشعل حاسي مسعود
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
خليجي 23 - الكويت 2017
قطر
-
x
17:30
-
البحرين
العراق
-
x
17:30
-
اليمن
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
21:45
-
نابولي
كأس دوري البرتغال
سبورتينج براجا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
بيلينينسيش
-
x
21:15
-
سبورتينج لشبونة
فيتوريا سيتوبال
-
x
23:15
-
بنفيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/29/2017 2:34:14 AM