أستاذ علوم سياسية يكشف أهم وظائف الدولة في 2017

عدّد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهم وظائف الدولة المصرية في 2017، موضحًا أن هناك 6 وظائف، وهي أمنية، وتنموية، وتوزيعية، وتمثيلية، وتربوية، وحقوقية، وكل وظيفة منهم لها شقيها الحكومي والشعبي.





وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "حلقة الوصل"، المُذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الجيش والشرطة يقومان بحماية أمن الوطن، فالجيش فيما يتعلق بحدود الدولة، بينما الداخلية تُؤمن من الداخل، وهي تتعلق بأمن المواطن، لافتًا إلى أن دور جهاز المخابرات هو توفير المعلومات ومعرفتها.





وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوظيفة الأمنية للدولة يشترك فيها الجيش، والمخابرات، والشرطة، بينما شعبيًا يشترك فيها شركات الأمن، وتعاون المواطنين، مردفاً: "يعني ناس تتطوع وتشتغل مع البوليس.. هناك مساحات كبيرة فارغة يمكن أن تُستخدم ضد المواطنين".





وأشار إلى أن الوظيفة التنموية، تتعلق بأداء الاستثمار والتخطيط والصناعة والتجارة والتعاون الدولي والسياحة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والبترول والطاقة والكهرباء والزراعة والبورصة والنقل، وفيما يتعلق بالشق الشعبي يكون القطاع الخاص.





وذكر أن الوظيفة التوزيعية تتعلق بأداء المالية والبنك المركزى ووزارة الإسكان والشباب والتموين والمحافظات وهيئة الأوقاف، وفي الشق الشعبي تتعلق بالمجتمع المدني، بينما الوظيفة التمثيلية تتعلق بأداء مجلس النواب والمحليات والمؤتمرات الشبابية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الشق الشعبي تتعلق بالأحزاب.





لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الوظيفة التربوية تتضمن التعليم العادي والجامعي والرسمي والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الثقافة، وفي الشق الشعبي الإعلام الخاص والفنون بأنواعها.





ونوّه عبد الفتاح، إلى أن الوظيفة الحقوقية تتضمن القضاء المدني، والعسكري، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ووزارة الصحة، والقوى العاملة، والهجرة، ومجلس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والنقابات والاتحادات.