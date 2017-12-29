بث مباشر.. الحلقة 100 من أرطغرل الجزء الرابع على قناة trt التركية الآن مدبلج ومترجم للعربية

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.



