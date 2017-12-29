ترددات جميع القنوات الناقلة لمسلسل "قيامة أرطغرل" الجزء الرابع

يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناة TRT، ودعوة ووطن الناقلين للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.









عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.





ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.