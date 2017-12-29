عاجل.. سيارة تقتحم ممرا للمشاة في "سياتل" الأمريكية
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:25 ص
أعلنت الشرطة الأمريكية، عن اقتحام سائق سيارة "فان" فاقد لوعيه على ما يظهر، ممرًا للمشاة وسط مدينة سياتل الأمريكية، أمس الخميس، وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 5 من المارة قبل أن يصطدم بمبنى.
وأفاد مسؤولو بالشرطة، نقلا عن وكالة "سبوتنيك"، وسائل إعلام محلية، بأن الواقعة ليست متعمدة فيما يبدو، وأصيب سائق السيارة الفان التجارية بعارض طبي، وفقد الوعي قبل الحادث مباشرة.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مصادر بالشرطة الأمريكية، أفادوا بأن 4 أشخاص أصيبوا جراء اصطدام السيارة بهم، كما أصيب شخص واحد بشظايا زجاج متطاير من واجهة متجر حطمتها السيارة، بينما هناك شخصان على الأقل حالتهما خطيرة، وتم نقل السائق إلى مستشفى بالمنطقة.
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