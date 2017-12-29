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بث مباشر.. الحلقة 100 من أرطغرل الجزء الرابع على قناة trt التركية الآن مدبلج ومترجم للعربية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:26 ص
بث مباشر.. الحلقة 100 من أرطغرل الجزء الرابع على قناة trt التركية الآن مدبلج ومترجم للعربية
مشهد من مسلسل "قيامة أرطغرل"
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.


ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.

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