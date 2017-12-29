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وزير البيئة: كل ميزانيات الحكومات لا تفي بحماية المحميات

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:12 ص
وزير البيئة: كل ميزانيات الحكومات لا تفي بحماية المحميات
الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد محميات يصل حجمها إلى 43 ألف كيلو.

وأشار "فهمي"، خلال خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك تحول في سياسات التعامل مع المحميات الطبيعية من الحماية المطلقة إلى الصون فقط، بحيث يتم فقط حماية وتنمية وتطوير المحميات.

وأوضح وزير البيئة، أن كل ميزانيات الحكومات لاتفي بحماية المحميات بما فيهم أمريكا في ظل عدم وجود عوائد مالية، منوها بأن قانون المحميات الجديدة يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات مع ضمان ملكيتها للدولة ولا يجوز بيعها.
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