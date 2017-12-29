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سفير إثيوبيا بالقاهرة: نهاية مفاوضات سد النهضة ستكون سعيدة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:52 ص
سفير إثيوبيا بالقاهرة: نهاية مفاوضات سد النهضة ستكون سعيدة
سد النهضة - صورة أرشيفية
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كساب أحمد علي
 
قال تاييى أثقلاسيلاسي أمدي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إنه قرأ في العديد من الصحف الحديث حول استغلال أثيوبيا للثورة 25 يناير لبناء السد، وهذا الامر غير صحيح، خاصة أن هذا المشروع تم دراسته منذ الخمسينات، لكن لم نتمكن من تحويل هذه الدراسات لواقع بسبب المشاكل الداخلية.

وأضاف السفير الإثيوبي، خلال حوراه ببرنامج " كلام تاني"، المذاع عبر فضائية " دريم"، أن أثيوبيا تحاول أن تتحول إلى التصنيع ولكي ننجح في ذلك فنحن في حاجة إلى الكهرباء، وهذا لن يكون إلا من خلال بناء سد النهضة.

وتابع أن إثيوبيا أنهت 60% من سد النهضة إلى الآن، لافتَا إلى أن القادة في مصر وإثيوبيا والسودان يريدون أن يرسخون النية الطيبة، وعليهم أن يتعاملوا مع التأثير السلبي والإيجابي الذي قد يخلفه السد.
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