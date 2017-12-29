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عاجل – "أون سبورت" تنقل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:15 ص
عاجل – أون سبورت تنقل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا
أون سبورت
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ريهام عبدالمحسن
 

أعلن محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، حصول الشركة على حقوق البث الحصري لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا، ومن بينها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والمرشح لها محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني.

 

وقال كامل في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "أرسل لنا الكاف منذ ما يقرب من ساعة إلا ربع بأن تكون لنا حقوق البث الحصري لحفل الكاف لأفضل لاعب في إفريقيا لبثها على قنوات أون سبورت".

 

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، كل من الجابوني أوباميانج والسنغالي ساديو ماني.

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