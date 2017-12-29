سفير إثيوبيا بالقاهرة: المزارع الإثيوبي يحلم بيتناول العشاء في وجود ضوء

قال تاييى أثقلاسيلاسي أمدى، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن أثيوبيا تريد إنشاء تنمية جماعية لدول حوض النيل لاستئصال شعوبها من الفقر، وعند البدأ في تنفيذ هذا المشروع لم تكن هناك نية على وجه الإطلاق بالإضرار بأي شعب، لافتَا إلى أن مصير دول حوض النيل مرتبطة بهذا النيل إلى الأبد.



وأضاف السفير الإثيوبي، خلال حوراه ببرنامج " كلام تاني"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس أن المزارع الأثيوبي يحلم بأن يتناول العشاء في وجود ضوء، ولذلك نريد إضاءة هذا الظلام ببناء سد النهضة.

