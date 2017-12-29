سيفر إثيوبيا بالقاهرة: بناء سد النهضة لن يتوقف بسبب مفاوضات لا تنتهي

قال تاييى أثقلاسيلاسي أمدي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن زيادة الثقة بين الجانب المصري والأثيوبي هي الاهم خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما حدث في اتفاق المبادي الذي نص على التعاون بين الدين والاستخدام المعقول والمنصف للمياه، وعدم وقوع أي ضرر لمصر.

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وأضاف سفير إثيوبيا، خلال حوراه ببرنامج " كلام تاني"، المذاع عبر فضائية " دريم"، مساء الخميس أن الدراسات التي أقيمت حول سد النهضة أكدت أنه يتماشى مع المعايير الدولية، لافتَا إلى أن إثيوبيا تتماشى مع الإجراءات في ضوء روح إعلان المبادي الموقع بين البلدين.



وتابع أن هناك وعد للشعب الإثيوبي بانتهاء هذا السد، ولهذا لا يجب أن يعطل بسبب دراسات لا تنتهي، لافتَا إلى أن سد النهضة سيولد الكهرباء التي في حاجة إليها أثيوبيا، خاصة إن هناك 65 مليون إثيوبي لا يجدون الكهرباء.

