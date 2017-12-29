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انتحار شاب عقب تناوله 3 أقراص من "الحبة القاتلة" في المنوفية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:38 ص
انتحار شاب عقب تناوله 3 أقراص من الحبة القاتلة في المنوفية
مستشفى الباجور العام - صورة أرشيفية
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أحمد الباهى
 
اتشحت قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، بالسواد عقب علمهم بوفاة الشاب "علي.ع - 32 عامًا" عامل بمحل فلافل، ولديه طفل وحيد.

ويشير الأهالي إلى أن الشاب مقيم بمدخل قرية كفر الخضرة من طريق "الباجور القناطر"، وتسببت الضغوط الأسرية على كاهله بشرائه 3 أقراص من حبة الغلة القاتلة، وسرعان ما بدأ أثر السم يظهر عليه ويسقطه في حالة إعياء شديد، واضطر المحيطون به لنقله فورًا إلى مستشفى الباجور، لكنه توفي عقب وصوله للمستشفى.

وأكد أهالي القرية، أن الشاب يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، لكنهم ادهشوا من لجوئه إلى ذلك الأمر المأساوي.
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