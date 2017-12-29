فؤاد علام محذرا: القادم أخطر عشرات المرات من السابق

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، غن الفتنة الطائفية وسيلة من وسائل الإرهاب لتدمير الدولة المصرية.



وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن القادم أخطر عشرات المرات مما شهدناه العام الحالي والسابق، مضيفا أن هناك إصرار دولي على إسقاط مصر من خلال الإرهاب.