ضباب كثيف يسيطر على شوارع وطرق محافظة دمياط



كما أثرت الشبورة على الطريق الساحلي الدولي، حيث وصل مستوى الرؤية من 50 مترًا إلى 100 متر، ويتم تجميع السيارات والتنبيه عليهم بالالتزام بعدم السرعة والالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم.

شهدت محافظة دمياط، اليوم، انخفاض الرؤية في معظم طرق وشوارع المحافظة، بسبب الشبورة المائية، التي وصلت إلى حد الضباب على الطرق السريعة، ما دفع إدارة المرور لمطالبة قائدى السيارات على الطرق السريعة التى تربط بين المحافظة ومحافظتي الدقهلية وبورسعيد لخفض السرعة.