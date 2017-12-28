إبراهام مبراتو : نسعى لتحقيق الفوز على العراق





أكد الأثيوبي إبراهام مبراتو مدرب المنتخب اليمني أن فريقه ظهر بصورة جيدة في مباراة البحرين الأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية من خليجي 23 ، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية .





وقال مبراتو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العراق : بعد هذا الآداء الجيد أمام البحرين سنحاول الظهور بنفس الصورة أمام الفريق العراقي أيضا من أجل تقديم مستوى طيب والظهور بأفضل صورة ممكنة.





واعترف مبراتو بقوة الفريق العراقي مؤكدا أنه من أفضل الفرق في قارة آسيا والمواجهة معه لن تكون سهلة على الإطلاق ،مشددا على أن الفريق اليمني جاهز لتقديم مردود طيب خلال هذه المواجهة .





وأكد مبراتو أن المنتخب اليمني في العديد من بطولات كأس الخليج لم يتمكن من تسجيل أي هدف وهذه ليست المرة الأولى ،مشيرا إلى أن أي فريق لكي يسجل أهداف لابد أن يكون لاعبيه جاهزين ويخوضوا مباريات دولية وحتى أيضا محلية بالإنتظام في دوري يساعد اللاعبين على رفع مستواهم ويتطوروا ،لكن للأسف هذا غير موجود في اليمن ، فالدوري منذ ثلاث سنوات تقريبا لا يلعب بسبب الظروف التي تعيشها البلاد وبالتالي فاللاعبين معذورين .





وأضاف : "رغم كل الظروف التي أسلفت وتحدثت عنها إلا أننا سنحاول إنهاء مشوارنا في البطولة ليس بمجرد فقط تسجيل هدف ،ولكن تحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس الفريق العراقي ،لإسعاد الجماهير اليمنية .





وتابع مبراتو قائلا : اللاعبين سيحاولوا اللعب بنفس الثقة التي اكتسبوها مباراة بعد الأخرى ، مع الإشارة إلا أننا نفتقد لعناصر الخبرة التي تتمثل فقط في الحارس محمد عياش واللاعب علاء الصاصي ،بينما بقية العناصر تشارك لأول مرة في البطولة.





وأضاف مبراتو قائلا : :المباراة أمام العراق والبطولة بشكل عام تعد بمثابة إعداد جيد لمباراة نيبال المفصلية في تصفيات كأس آسيا التي نريد أن نتأهل إليها لأول مرة.





وتابع مبراتو قائلا : لاتوجد أي ضغوط على اللاعبين بعد الخروج المبكر من دوري المجموعات ، وأعتقد أننا لن نقدم صورة أسوأ من التي ظهرنا عليها أمام الفريق القطري ،وبالنظر إلى أن الفريق مستواه يتطور ويزداد الإنسجام بين اللاعبين مع توالي المباريات يمكن القول أن بإمكاننا تقديم صورة مغايرة تماما في لقاء العراق وهذا ماأتمناه .



