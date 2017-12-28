حلمي بكر يهاجم صناع كليب بص امك

علق الموسيقار حلمى بكر، على طرح كليب أغنية "بص امك"، مؤكداً أن ذلك انهيار للذوق العام، وأن طرح تلك الأعمال ناتج عن عدم تفعيل القانون، لأن تلك الأعمال يجب أن يعاقب عليها القانون وتغلظ العقوبة أكثر من المتاجرة فى المخدرات، مشيراً إلى أنه أول من نادى بالحفاظ على الأغنية وعلى اختيار الكلمة والأصوات، ولكن لم يكن يسمع له أحد، وهذه هى النتيجة التى وصلنا إليها.





وأوضح حلمى بكر أنه لابد من تأديب الشارع المصرى وتفعيل القانون بما يتناسب مع ذلك الجرم الذى يتسبب فى انهيار الذوق العام، وبالتالى ضياع الأغنية.





من جانب آخر، تفحص مباحث حماية الآداب الكليب، والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى للمطربة ليلى عامر والمخرج سمير المراغى، حيث يخدش الحياء العام ويحرض على الفسق والفجور طبقاً لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات لوجود إيحاءت جنسية بالأغنية.





وكان أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد كل من المطربة ليلى عامر وسمير المراغى المخرج والمنتج ومالك شركة ميديا أرت بعد نشر كليب بص امك.





وأكد مهران فى بلاغه أنه انتشر فى الآونة الأخيرة فيديو كليب للمطربة المشكو فى حقها الأولى تحت عنوان "بص امك" من إنتاج شركة ميديا أرت وإخراج وإنتاج المشكو فى حقه الثانى.