وزير الصحة: توزيع 36 تابلت على الرائدات الريفيات في جميع المحافظات

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إطلاق الاستراتيجية القومية لبرنامج الرائدات الريفيات، بحضور "شيري كارلين" المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وممثلي هيئة انقاذ الطفولة، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح الوزير، أن الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الاستراتيجية، هو تنظيم الدور الذي تقوم به الرائدة الريفية، والذي يحقق أهداف الوزارة الخاصة بالسيطرة على المؤشرات السكانية، لافتًا إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء بعد تنفذ برنامج تدريبي موسع للرائدات على مستوى 18 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد أن تجربة الرائدة الريفية أظهرت نجاحًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، حيث ساهمت الرائدات في الاكتشاف المبكر للمشكلات، وكان لهن دور قوي في الجهود المبذولة للقضاء على فيروس سي، وأصبحت تجربة الرائدة الريفية المصرية، محط أنظار دول العالم.

وكرم وزير الصحة والسكان، جميع الرائدات الريفيات وأولهم الرائدة هناء ممدوح اسماعيل، الرائدة بوحدة الروضة التابعة لإدارة بئر العبد، وزوجة الشهيد محمد على، ووالدة محمود محمد على، شهداء الوطن في حادث مسجد الروضة الإرهابي، وضمها لبعثة الحج العام القادم، كما شهد توزيع أجهزة "التابلت" على 36 رائدة ريفية بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، كما وعد في مؤتمر الرائدات الريفيات السابق، لتخفيف أعباء التسجيل على الرائدات، وخلق شبكة للتواصل بين جميع المستويات، الأمر الذي من شأنه دعم نظام الاستدعاء لمنتفعات تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا أعضائها من الفريق الذي شارك في وضع الاستراتيجية القومية للرائدات، لتقييم ومتابعة أعمال الرائدات، وعرض نتائج المتابعة عليه بصورة دورية، لضمان استمرارية نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وشاركت وزارة الصحة في مؤتمر "صحة المرأة العربية" الذي أقامته جامعة الدول العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبراير 2017 وعرضت الدكتورة سعاد عبد المجيد تجربة مصر للرائدات الريفيات وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج صحي مجتمعي في الدول العربية.

وكان من نتاج هذا التكريم أن طالبت كل من دولة لبنان والمغرب من وزارة الصحة والسكان مشاركة تلك الدول لتطبيق نموذج برنامج الرائدات بها كنموذج متميز لبرنامج صحي مجتمعي.

وبدأ العمل على وضع الاستراتيجية القومية للرائدات بعد إصدار وزير الصحة والسكان القرار الوزاري رقم "619" لسنة 2016، بتشكيل لجنة عليا لوضع الاستراتيجية، برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وكان هذا القرار هو نقطة الانطلاق للعمل على هذه الاستراتيجية.