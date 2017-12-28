أخبار بتروجت_ دروس خصوصية للدفاع قبل مواجهة الأهلي









يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة محمد يوسف المدير الفني، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.





واجتمع يوسف، مع دفاع الفريق من أجل إعطاء تعليماته بضرورة غلق المساحات على مفاتيح اللعب بالنادي الأهلي، واستغلال غياب جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق.





كما حذر يوسف، من اختراق أطراف الأهلي، لأطراف الفريق البترولي واستغلال الكرات العرضية التي يجيدها رؤوس الحربة في المارد الأحمر.





وطالب يوسف، اللاعبين باستغلال الحالة النفسية التي يمر بها الفريق الأحمر، خاصًة بعد فقدانه لسبع نقاط خلال الأىبالأربع مواجهات الماضية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على الخروج من كبوته الأخيرة.





ويلتقي بتروجت الأهلي، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.



