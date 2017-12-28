سعوديون يستقبلون 2018 على طريقتهم الخاصة

لا يزال احتفاء المواطنين بقدوم العام الميلادي الجديد -الذي يحل بعد أيام قليلة- يتواصل، وهو ما بدا واضحًا من خلال تفاعلهم مع هاشتاج "#العام_الجديد_بكلمه"، الذي حل في المرتبة الأولى بين الهاشتاقات الأعلى تداولًا اليوم الخميس.

واعتبر المغردون والمغردات أن الهاشتاق فرصة لكي يعبر من خلاله كل منهم عما يتمناه في العام الجديد 2018، وهي الأمنيات التي تباينت بين شخصية وعامة.

وقال صاحب حساب "ماء السماء": "يا رب إنّ أمي أحبُّ النعم لقلبي، فاسقها العافية والسعادة، وجنّبها المرض، وارزقها الصحة بلا منتهى.. اللهُم أبعد الحزن عن قلبها".

ودعا صاحب حساب "just Wedad" أن يغير الله -عز وجل- من الأقدار فقال: "اللهم غير أقدارنا للأحسن، ولا تحرمنا ما نطمح إليه، ولا تصعب علينا أمرًا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة".

أما صاحب حساب "بدران" فقد تمنى أن يعم السلام فقال: "يا رب عام بلا دماء بلا وجع.. يا رب عام لا تبكي فيه الأمهات ولا ترمّل الزوجات ولا ييتّم فيه الأطفال ولا تخاف الأوطان".

وتمنت صاحبة حساب "متسيدھ.." أن تقبل دعواتها فقالت: "اللهم آمين لكُل دعوة نخفيها في سِرنا.. اللهم آمين لكُل دعوة عانقت أبواب السماء بيقين.. اللهم آمين لدعوات الأمهات والآباء ولدعوات المحبين".

وأعربت صاحبة حساب "فاطمة" أن أمنيتها أن يخلو عامها الجديد من أي ذنب فقالت: "اللهم عامًا دون ذنب ودون فقد ودون خيبة بأحدهم".

ووجه صاحب حساب "خالد المثيبي" نصائحَ لاستقبال العام الجديد فقال: "استقبلوا عامكم الجديد بالرجوع إلى الله، والتوبة من جميع الذنوب.. فلنجدد العهد مع خالقنا في جميع أعمالنا الصالحة من معاملة لأهلنا ووالدينا وجيراننا وأرحامنا.. الكثير منا نام اليوم عن صلاة الفجر ويتعجب من لخبطة حياته.. فليكن هذا العام عهدًا جديدًا مع أنفسنا ومع خالقنا".

وقال صاحب حساب "مُحمّد #فكر_راقي": "رحلت سنة من أعمارنا عشناها بكل تفاصيلها.. بفرحها وحزنها.. تغلبنا على كل ما هو صعب، وعلى كل ألم بالتفاؤل، وأصبحنا متيقنين بأن القادم أجمل بإذن الله.. فيا رب اغفر لنا ما مضى، واجعل عامنا القادم عام خير علينا وعلى المسلمين".

ونصحت صاحبة حساب "نور العتيبي" المغردين بنسيان ما فات، قائلةً: "لا ينبغي دائمًا طيّ الصفحة.. يتوجّب أحيانًا تمزيقها وفتح صفحة جديدة!".