6 معلومات صادمة عن كليب "بص أمك" المثير للجدل.. تعرف عليهم

فى واقعة جديدة من الإسفاف باسم الفن، خرجت مطربة مغمورة، تدعى ليلى عامر بكليب عجيب استخدمت فيه إيحاءات غير أخلاقية، كدعاية لفيلم "سلك عريان"، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز المعلومات حول كليب "بص أمك" الذي أثار الجدل:





- الكليب يروي معانأة الزوجة مع الحماة ولكن بطريقة غير أخلاقية باستخدام كلمات تدرج تحت بند "الإباحة" في المجتمع الشرقي.





- تظهر المطربة المغمورة ليلى عامر في الكليب بعدة مشاهد غير لائقة أيضًا حيث أظهرت أجزاء من جسدها أثناء التصوير.





- الإيحاءات الجنسية الموجودة بالكليب تتمثل في استخدام سواء لفظ "بص أمك" وما فيه من تشابه على السمع مع لفظ جنسى خارج، بالإضافة إلى حركات جنسية وإظهار المفاتن الخاصة بجسم الفنانة.





- الكليب من إخراج وإنتاج سمير المراغى المخرج والمنتج ومالك شركة ميديا أرت.





- شارك ليلى عامر خلال الكليب الممثل مجدي عبدالحليم، والذي عرفه الناس باسم "سبعاوي" الذي جسد دوره من خلال مسرحية "وجهة نظر".



