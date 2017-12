"فارايتي" تتوقع 9 أسماء تتنافس على أوسكار أفضل ممثل

نشرت مجلة "فارايتي" الأمريكية، قائمة توقعات للممثلين المرشحين لجائزة أوسكار لأفضل ممثل، والتى سيتم الإعلان عنها وتضم 5 أسماء في 23 يناير المقبل، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 4 مارس المقبل.





وتضم قائمة التوقعات تيموثي شالاميت عن دوره في فيلم "Call Me By Your Name"، ودانيال دي لويس عن دوره في فيلم "Phantom Thread"، جيمس فرانكو عن دوره في فيلم "The Disaster Artist"، جاري أولدمان عن دوره في فيلم "Darkest Hour"، دنزل واشنطن عن دوره في فيلم "Roman J. Israel ،Esq".





كما توقعت أسماء إضافيين محتمل وجودها في القائمة هم جيك جيلنهال عن فيلم "Stronger"، توم هانكس عن دوره في فيلم "The Post"، دانيال كالويا عن دوره في فيلم "Get Out"، وكريستيان بيل عن فيلم "Hostiles".