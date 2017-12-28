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سعد عبد الأمير يحذر لاعبي منتخب العراق من مواجهة اليمن

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 01:03 م
سعد عبد الأمير يحذر لاعبي منتخب العراق من مواجهة اليمن
لاعب العراق
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رسالة الكويت: محمد الجزار
 

قال لاعب المنتخب العراقي سعد عبد الأمير أن التركيز مطلوب من لاعبي العراق في مباراة اليمن لتحقيق الفوز وضمان التأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي في صدارة المجموعة .

وقال عبد الأمير في المؤتمر الصحفي : "يجب أن نتعامل بحذر مع مباراة اليمن فهي ليس سهلة ،بالنظر إلى أن المنافس يلعب بدون أدنى ضغوط بعدما ودع المنافسات مبكرا ،وبالتالي سيدخل اللقاء بهدوء ويلعب لتقديم آداء جيد ،وبالنسبة لنا من الضرورة الفوز فقط لأن الخسارة كفيلة بأن تجعل الفريق يودع المنافسات .

وأكد عبد الأمير أن الفريق العراقي عليه أن يقطع الشوط الثاني من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما قطع نصف المشوار في أول مباراتين بالفوز على الفريق القطري وقبله التعادل مع الفريق البحريني ،مشددا على جاهزية جميع اللاعبين للوصول إلى الهدف المرجو وهو التأهل ،وبعد ذلك التفكير في المنافسة على اللقب.
المزيد عن: سعد عبد الأمير خليجي 23 اليمن العراق
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