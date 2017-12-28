"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة بشأن انقطاع "رحلات أسوان النيلية"

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب المُتحدث باسم حزب الوفد بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة الدكتور يحيى راشد بخصوص أزمة انقطاع الرحلات السياحية النيلية بمحافظة أسوان.

وقال فؤاد في بيان له اليوم، إن هناك أزمة تعصف بالبواخر السياحية بمحافظة أسوان وذلك بسبب انخفاض منسوب مياه نهر النيل بتلك البقعة، مؤكدًا أن السائحين أثناء ارتيادهم للرحلات النيلية كنوع من أنواع النزهة التى تشتهر بها المدينة السمراء يتفاجئون دون سابق إنذار وبشكل "محرج" أن الباخرة قد تعطلت بسبب أنها "غرست" بقاع النيل نتيجة انخفاض منسوب المياه.

وطالب النائب البرلماني، بدراسة أبعاد تلك الأزمة والوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحرص على عدم تكرارها مجددًا.