حارس اليمن: الفوز على العراق ليس مستحيلا





قال محمد عياش حارس مرمى المنتخب اليمني وقائده في بطولة خليجي 23 أن مباراة العراق صعبة لكن الفوز فيها ليس مستحيلا ،متمنيا أن يتمكن فريقه من تحقيق الفوز ،وحصد أول إنتصار في تاريخه ببطولات الخليج وقال : "سنلعب أمام العراق من أجل الفوز.





وأوضح عياش حول تقييمه لنتائج الفريق اليمني في البطولة والخروج المبكر منها قائلا: "المشاركة في حد ذاتها أكبر إستفادة بالنسبة لنا ، فالمدرب استطاع من خلال بطولة الخليجي أن يقف على مستوى جميع العناصر ويتعرف أيضا على التشكيلة الأنسب التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس آسيا 2019 ، من خلال المواجهة الحاسمة والمصيرية أمام المنتخب النيبالي في مارس من العام المقبل مشددا على أن الهدف الأكبر هو الصعود لنهائيات كأس آسيا .





وبسؤاله عن ترشيحاته للفريق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي أكد عياش قائلا :"أعقد أن الإحتمالات مفتوحة لكل الفرق من أجل التأهل ،ولكن أتوقع أن التأهل في المجموعة الثانية لفريقي قطر والعراق ،وفي المجموعة الثانية الإمارات والسعودية .



