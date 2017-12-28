"تسلا" تعمل على تطوير سيارة نصف نقل جديدة

كشف "إيلون موسك" عن تطوير شركته "تسلا" لسيارات نصف نقل جديدة، وهذا وفقًا لتغريدة نشرها على موقعه الرسمي بتويتر.





وكما ذكر موقع بريطاني شهير قال إن " السيارة الجديدة ربما تكون أكبر قليلا من فورد F-150 ويمكن أن تستند على تصميم النموذج القادم Y".





فيما ركزت تسلا بشكل رئيسي على إنتاج السيارات العادية على مدى العقد الماضي لكن تشتت جهودها في السنوات الأخيرة بعدد من المجالات، بما في ذلك الاستثمار في إنتاج البطارية.





وقد ألمح موسك بنية شركته لتطوير نموذج شاحنة نصف نقل جديد، وقال على تويتر: "أعدكم بأننا سوف نطور شاحنة صغيرة مباشرة بعد نموذج Y، ولقد كان التصميم الأساسي في ذهني منذ 5 سنوات تقريبا".





ويعد النموذج Y هو سيارة دفع رباعي كهربائية كان من المقرر إطلاقها منذ حوالي عامين.