"عزب": المكتبة الرقمية بها أكثر من 200 ألف كتاب
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 01:01 م
هدى عبدالرازق
قال خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن من الضروري إنتاج برامج أكثر تفاعلاً مع المواطنين، معقبًا: "نريد الوصول للمواطن داخل بيته".
وأشار "عزب"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشأت المكتبة العربية الرقمية وبها ما يزيد عن 200 ألف كتاب، يمكن للمواطن تصفحها وهو في منزله.
وأشار "عزب"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشأت المكتبة العربية الرقمية وبها ما يزيد عن 200 ألف كتاب، يمكن للمواطن تصفحها وهو في منزله.
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