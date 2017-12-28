"عزب": المكتبة الرقمية بها أكثر من 200 ألف كتاب



وأشار "عزب"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشأت المكتبة العربية الرقمية وبها ما يزيد عن 200 ألف كتاب، يمكن للمواطن تصفحها وهو في منزله.



قال خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن من الضروري إنتاج برامج أكثر تفاعلاً مع المواطنين، معقبًا: "نريد الوصول للمواطن داخل بيته".