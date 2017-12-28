"حماية المستهلك" تجدد التذكير بـ"الفاتورة الضريبية" الصحيحة

وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح لتمييز الفاتورة الضريبية الصحيحة لمنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

وطالبت الجمعية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس؛ المواطنين بالتأكد من اسم المتجر في الفاتورة، ووجود تاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وكذلك خانة ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة.

وأضافت أنه في حال عدم وجود اسم المتجر أو الرقم الضريبي أو خانة ضريبة القيمة المضافة، يمكن التقدم ببلاغ غبر موقع ضريبة القيمة المضافة الإلكتروني، أو الاتصال على رقم (19993).

ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير المقبل. وحذرت وزارة التجارة والاستثمار من التلاعب بالأسعار خلال فترة تطبيق الضريبة.