الشئون العربية بالبرلمان تكشف سبب زيارة وزير الخارجية للإمارات

قال النائب فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة وزير الخارجية السفير سامح شكري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، تستهدف مناقشة العديد من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.





وأضاف أباظة في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المباحثات الثنائية بين الجانبين ستناقش حتميًا تداعيات أزمة القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، تزامنًا مع رفض الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمثل هذا القرار، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة اليمنية وخاصة بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على يد مليشيات الحوثيين، مُؤكدًا أن خبرة مصر الدبلوماسية وريادتها جعلتها تتبنى حل كافة الأزمات التي تشهدها المنطقة.





كما أكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المباحثات ستناقش أيضًا تطورات الأزمة السورية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن يكون هناك اتفاقيات بين البلدين بشأن تدشين مشروعات استثمارية ضخمة من قبل الإمارات على أرض مصر.



