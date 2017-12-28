وليد حسن: سعيد بالتعاقد مع المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة





أعرب وليد حسن لاعب خط وسط المصرى والمنتقل إليه حديثا من فريق سموحة عن سعادته الغامرة بالتعاقد مع الفريق البورسعيدي صاحب الجماهيرية الكبيرة التى تضفى مزيداً من المسئولية عليه تجاه الفريق، معرباً عن أمله فى أن يكون جديراً بثقة الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن.





أكد وليد حسن أنه كان يتمنى التدرب تحت قيادة العميد، موجهاً شكراً لجماهير المصرى العظيمة ومجلس إدارة النادى المصرى وجهاز الكرة بقيادة إبراهيم حسن.



