الأجر الحقيقي لـ محمد رمضان عن حلقته في "SNL"

نفي مصدر مسؤول في النسخة العربية لبرنامج "Saturday night live"، ما أعلنه الفنان الشاب محمد رمضان عن تقاضيه مليوني جنيه نظير ظهوره في إحدى الحلقات.





وقال المصدر، إن رمضان تقاضى 600 ألف جنيه فقط كأجر له في هذه الحلقة، مضيفاً أن القائمين على البرنامج اندهشوا من خداعه لجمهوره، بتأكيده لخبر غير صحيح حول قيمة أجره، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





يُذكر أن محمد رمضان، أعلن أنه أصبح الممثل الأعلى أجرًا في مصر، وذلك في تعليقه على خبر صحفي نشره عبر صفحته الشخصية، يزعم بحصوله على مليوني جنيه، كأجر له في حلقة SNL.