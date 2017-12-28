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خالد عزب: إنشاء بوابة بروح عصرية لتعليم اللغة العربية

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:50 م
خالد عزب: إنشاء بوابة بروح عصرية لتعليم اللغة العربية
خالد عزب
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هدى عبدالرازق
 
قال خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة شرعت في تنفيذ مشروع بوابة اللغة العربية لتعليم اللغة بروح عصرية، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في اللغة العربية في مصر والدول العربية.

وأشار "عزب"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أنهم اكتشفوا أن الجيل الجديد من الشباب يحتاج أن يتعلم اللغة العربية، مضيفًا: "لا تعلموا لغة عربية لا في المدارس ولا الجامعات".

وأوضح أن مشروع اللغة العربية يتضمن شرح قواعد النحو والصرف بلغة مبسطة، وكل معالم اللغة العربية، وتجميع كل تراث الشعر العربي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون أقوى موقع عربي موجود متعلق باللغة العربية.
المزيد عن: مكتبة الإسكندرية مصر خالد عزب اخبار مصر
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