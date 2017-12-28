حسام البدري يطلب رحيل ثنائي الأهلي





قال مصدر داخل النادي الأهلي بأن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طلب من لجنة الكرة، إعارة الثنائي عمرو بركات وميدو جابر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





كما أكد المصدر على تمسك لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، ببقاء أحمد حمدي لاعب الوسط في الفريق الفترة المقبلة، وعدم التفريط فيه.





ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في اللقاء المقرر له غدا الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري العام.