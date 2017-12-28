خالد عزب: مكتبة المستقبل ستكون مكان لإنتاج المعرفة وليس مخزن (فيديو)



وأضاف في حواره مع فضائية "اون لايف"، اليوم الخميس، أن مكتبة المستقبل ستكون مكان لإنتاج المعرفة وليست مجرد مخزن للمعرفة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تعد ساحة يمكن للجميع التعبير عما يريدوه بكل حرية فيها وهو امر هام للغاية في الحوار بالدولة.



أكد خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، أن المؤلف والجمهور يشتركون في كتابة الرواية الرقمية، موضحا أن هذا يعني أن الجمهور أصبح يشارك في الإبداع وبالتالي رصد فعله مهم، معلقًا: "المتلقي الآن يصيغ الرأي العام".