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خالد عزب: مكتبة المستقبل ستكون مكان لإنتاج المعرفة وليس مخزن (فيديو)

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:48 م
خالد عزب: مكتبة المستقبل ستكون مكان لإنتاج المعرفة وليس مخزن (فيديو)
خالد عزب
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ندى محمد
 

أكد خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، أن المؤلف والجمهور يشتركون في كتابة الرواية الرقمية، موضحا أن هذا يعني أن الجمهور أصبح يشارك في الإبداع وبالتالي رصد فعله مهم، معلقًا: "المتلقي الآن يصيغ الرأي العام".

وأضاف في حواره مع فضائية "اون لايف"، اليوم الخميس، أن مكتبة المستقبل ستكون مكان لإنتاج المعرفة وليست مجرد مخزن للمعرفة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تعد ساحة يمكن للجميع التعبير عما يريدوه بكل حرية فيها وهو امر هام للغاية في الحوار بالدولة.
المزيد عن: مكتبة الإسكندرية خالد عزب التوك شو أخبار مصر
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