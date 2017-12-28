قطر.. 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية خلال 2018

قال رئيس هيئة الأشغال القطرية، سعد بن أحمد المهندي، الأربعاء، إن الدوحة رصدت 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في البلاد، خلال 2018.

وأوضح المهندي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن "الهيئة خصصت 11.08 مليار ريال قطري (3.03 مليارات دولار) لإنشاء طرق سريعة، و8.88 مليارات ريال (2.43 مليار دولار) للبنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار (504 ملايين دولار) لمشاريع محطات الصرف الصحي".

من جانب آخر، أشار المسؤول القطري إلى أنه سيتم الانتهاء من 90% من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، خلال العام المقبل.