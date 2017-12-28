قطر تعلق على خبر "محاولة الانقلاب"

علقت السفارة القطرية في أنقرة، الأربعاء، حول ما نشرته صحف تركية بشأن "إحباط محاولة انقلاب ضد أمير البلاد"، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحماية مقره في الدوحة من قبل قوات تركية.

وكتبت السفارة القطرية في أنقرة، في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "نشرت مجلة جرتشك التركية تقريرا للكاتب محمد أجت، تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، يهمنا أن نؤكد أن التقرير المشار إليه يتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلا، لاسيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من انقلاب ليلة الـ5 يونيو 2017".

وتابعت السفارة: "الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد، ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتا".

وأضافت السفارة في بيانها: " أما فيما يتعلق بمحاولات تصعيد الأزمة الخليجية عسكريا من قبل دول الحصار تجاه دولة قطر، فلا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية، للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم، قد ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتها جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".

واختتمت السفارة بيانها، بالقول: "نذكّر بالواجب الملقى على عاتق وسائل الإعلام في أن تتحرى الدقة وأن تعود إلى المصدر الأساسي قبل نشر أي ادعاءات من هذا القبيل، وذلك تحت طائلة تحميلهم المسؤولية والتبعات القانونية الناجمة عن نشر ادعاءات غير صحيحة".

وكانت مجلة "غرتشك حياة" التركية نشرت تقريرا للكاتب محمد آجت، بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول، تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، وتناقلته منافذ إخبارية تركية، بينها صحيفة "يني شفق" التي نشرته باللغة التركية أولًا، ثم بالإنجليزية تحت عنوان "محاولة الانقلاب الإماراتية والسعودية ضد قطر تم إحباطها من قبل تركيا".