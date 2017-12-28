ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الفاسدة في الإسكندرية

وجه الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حملة من التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت بالتعاون مع مباحث التموين بمدرية أمن الإسكندرية، بضبط شقتين بهما كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وماكينات لصناعة أربطة الشاش وأخرى لاعادة التغليف.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات لضبط سوق الدواء ومتابعة الادوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية.



وأوضحت الدكتورة هالة عبده مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الشقتين تقعان بمساكن طلعت مصطفى بدائرة قسم المنتزه ثان وتداران كمصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية، حيث وجدت اللجنة بالمصنع عدد كبير من الأصناف تتمثل فى لزقة موضعية لعلاج آلام المفاصل والعضلات، اغلفة بلاستيكية وعبوات كرتون لتغليف أربطة الشاش، ببرونة أطفال مع لوازمها، بكر شاش غير مغلف بكميات كبيرة، قطن طبى سائب بكميات هائلة يصعب حصرها، جوانتى غير مغلف، سنون كانيولات مقاسات مختلفة وأغطية بلاستيك منفصلة، أجهزة محاليل، قساطر، سرنجات، اكياس ماء مذيب خاص بالمضادات الحيوية منتهى الصلاحية، بخاخات معدنية، مشابك سرة منتهية الصلاحية، بلاستر، ترمومترات، شاش فازلين، فرش أسنان، مشبك حديد، أكياس أعشاب، اختبار حمل منتهى الصلاحية، عجينة ضد الصراصير، ألبان أطفال منتهية الصلاحية، زجاجات محاليل، كميات كبيرة من أدوية مختلفة منتهية الصلاحية ومواد خام تستخدم فى تصنيع الأدوية وعبوات كرتون وبلاستيك للتغليف.



وأكدت "عبده" أن جميع هذه الأصناف مجهولة المصدر وليس لها فواتير وتشكل خطرا داهما على صحة المرضى حيث أنها تحتاج إلى ظروف واشتراطات خاصة للتصنيع والحفظ علاوة انتهاء صلاحية الأدوية الموجودة فى المكان، وتم التحفظ عليها وتشميع المكان والتحفظ على العاملين به بمعرفة قسم شرطة المنتزه ثان تمهيدا للعرض على النيابة العامة.



شارك فى الحملة المقدم، محمود زين العابدين رئيس وحدة مباحث تموين المنتزه، والنقيب محمد شعلة معاون مباحث القسم، الصيادلة علية فرحات وحنان أحمد وجيهان قبارى وهايدى واصف ورحاب أحمد من مديرية الشئون الصحية، ومفتشا التموين أحمد حمدى ومدحت صالح.

