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وزيرة الهجرة: المصرية المصابة بالسرطان في الإمارات لن تغادر قبل تسديد ديونها

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:40 م
وزيرة الهجرة: المصرية المصابة بالسرطان في الإمارات لن تغادر قبل تسديد ديونها
السفيرة نبيلة مكرم - أرشيفية
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يحي حلمي
 

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن السيدتان المصريتان المصابتان بالسرطان الذين نشروا استغاثات بالحكومة المصرية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتلقوا العلاج في مستشفي بالإمارات.

 

وأضافت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن السيدة الأولي ليلي جادالله  متزوجة من إماراتي وأوصت بدفنها في مصر وتم التواصل مع زوجها الذي كان يصر على دفنها في الإمارات ولكن تم إقناعه بعودتها إلي بلادها وسيصل جثمانها في الواحدة ظهر اليوم ليتم دفنها في الإسكندرية.

 

وأشارت الوزيرة أن السيدة الثانية أمل حسن رمضان لن تتمكن من مغادرة الإمارات بسبب أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها ولن تتمكن من مغادرة الإمارات قبل تسديد هذه المبالغ المقدرة بـ٧٠٠ ألف درهم إماراتي.

المزيد عن: وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الإمارات اسكو المصرية
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