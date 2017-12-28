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حقيقة تعطل الموقع الخاص بتسجيل استمارات الثانوية العامة

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:38 م
حقيقة تعطل الموقع الخاص بتسجيل استمارات الثانوية العامة
خالد عبد الحكم - أرشيفية
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مى احمد
 
نفي خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وجود تعطيل في الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل استمارات الثانوية العامة، وأكد أن الموقع يوجد عليه ضغط؛ نظرا لأن المدارس تقوم بسحب الباسورد الخاص بالطلاب.

وأشار عبد الحكم، إلى أنه فور الانتهاء من سحب الباسورد لكل مدرسة سوف يبدأ التسجيل والمقرر يوم الأحد القادم . 


وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أكدت من خلاله إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارات الثانوية العامة بداية من اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، وطالبت الوزارة كل مديرية بمخاطبة المدارس الثانوية التي تقع في دائرتها.

المزيد عن: مصر امتحانات الطلاب الثانوية العامة استمارات الثانوية العامة
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