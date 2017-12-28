ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة.. دراسات تؤكد: العصر الجليدي يضرب "دولة عظمى" وتجمد أهم الأنهار في أوروبا

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:47 ص
مفاجأة.. دراسات تؤكد: العصر الجليدي يضرب دولة عظمى وتجمد أهم الأنهار في أوروبا
جليد - صورة أرشيفية
طباعة
 
أشارت دراسات أجراها باحثون من روسيا وبريطانيا، إلى أن العصر الجليدي قد يضرب "بريطانيا" خلال الفترة المقبلة وبالتحديد خلال عقدين من الآن، الأمر الذي يؤدي إلى تجمد أهم الأنهار في أوروبا.

وأكدت الدراسات أن التأثير الذي سيدفع بالعصر الجليدي إلى بريطانيا يرجع إلى تراجع الموجات المغناطيسية للشمس خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل كوكب الأرض يعاني بشكل واضح من فترات برودة قاسية، وذلك ما حدث في الفترة الأخيرة بالفعل.

وأوضحت أن شتاء عام 2030 سيشهد حدوث تجمد لـ"نهر التايمز" وهو النهر الأشهر والأكبر في بريطانيا، ويستغرق 30 عام حتي تعود الأمور لطبيعتها بحسب أراء العلماء، والذين أكدوا أنه ولابد من أن يتم احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تضرب كوكب الأرض منذ سنوات طويلة.
المزيد عن: علماء روس علماء بريطانيين دراسات علماء تجمد نهر تجمد أهم أنهار العالم العصر الجليدي أخبار منوعات أخبار العالم اليوم أخبار العالم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
x
17:00
طنطا‏
الدوري السعودي للمحترفين
أحد
x
14:45
الهلال
الرائد
x
17:00
الفتح
الاتحاد
x
18:50
الفيصلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
x
22:00
أرسنال
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
x
17:00
أولمبيك آسفي
الدفاع الحسني الجديدي
x
19:00
حسنية أكادير
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الملعب التونسي
x
15:00
نجم المتلوي
الترجي الجرجيسي
x
15:00
اتحاد بن قردان
شبيبة القيروان
x
15:00
الملعب القابسي
مستقبل قابس
x
15:00
النادي الإفريقي
كأس الجزائر 2017
شبيبة القبائل
x
18:00
نجم بن عكنون
مولودية وهران
x
18:00
مستقبل شباب واد سلي
خليجي 23 - الكويت 2017
الكويت
x
17:30
الإمارات
السعودية
x
17:30
عمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/28/2017 1:55:12 AM