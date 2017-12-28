مفاجأة.. دراسات تؤكد: العصر الجليدي يضرب "دولة عظمى" وتجمد أهم الأنهار في أوروبا

أشارت دراسات أجراها باحثون من روسيا وبريطانيا، إلى أن العصر الجليدي قد يضرب "بريطانيا" خلال الفترة المقبلة وبالتحديد خلال عقدين من الآن، الأمر الذي يؤدي إلى تجمد أهم الأنهار في أوروبا.





وأكدت الدراسات أن التأثير الذي سيدفع بالعصر الجليدي إلى بريطانيا يرجع إلى تراجع الموجات المغناطيسية للشمس خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل كوكب الأرض يعاني بشكل واضح من فترات برودة قاسية، وذلك ما حدث في الفترة الأخيرة بالفعل.





وأوضحت أن شتاء عام 2030 سيشهد حدوث تجمد لـ"نهر التايمز" وهو النهر الأشهر والأكبر في بريطانيا، ويستغرق 30 عام حتي تعود الأمور لطبيعتها بحسب أراء العلماء، والذين أكدوا أنه ولابد من أن يتم احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تضرب كوكب الأرض منذ سنوات طويلة.