شارموفرز تشعل جامعة هليوبوليس احتفالًا الكريسماس (صور)

نظمت جامعة "هليوبوليس" بالتنسيق والتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، حفلا فنيا كبيرا لفريق "شارموفرز" في إطار الأنشطة الطلابية وفعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، وسط حضور أعداد كبيرة من الطلاب بالجامعة.





حيث أشعل "شارموفرز" الحفل بأغاني المتنوعة على رأسها ٥ سنتي التي أشعلت حماس الجمهور.



