سامو زين يحيي حفل رأس السنة بالقاهرة
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:23 ص
شيماء عطية
يستعد المطرب السوري سامو زين، لإحياء حفل غنائي في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر الجاري ابتدءا من الحادية عشر مساءً بفندق شيراتون القاهرة.
هذا وسيقدم سامو زين فى الحفل باقة متنوعة من أغانيها من بينها 'الورد الأحمر وبيضرب بيك المثل وانا بدعى الله وزي أي اتنين وبيسألني ليه".
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