محافظ المنيا يزف بشرى سارة للمواطنين بمناسبة العام الجديد

قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إنه تم وضع خطة شاملة لاستكمال تطوير جميع المستشفيات بالمحافظة بمطابقتها بالمعايير التصميمية بالمستشفيات واستكمال تطوير وحدات الرعاية الأساسية، لافتا إلى مطالبة وزارة الصحة بضرورة زيادة عدد الأطباء بالمحافظة بالتوازي مع تشديد الرقابة الصحية على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الشامل لمستشفى ملوي العام وإحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام، وإحلال وتجديد مستشفى ديرمواس العام، تطوير شبكة غازات مستشفى المنيا العام وبناء وافتتاح وتشغيل مستشفى طوارئ الشيخ فضل وتطوير 52 وحدة صحية.





وأوضح "البديوي" أنه سيتم قريبا افتتاح مستشفيات سمالوط وديرمواس وملوي العام بعد انتهاء أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد، كما دخلت 46 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية العام الدراسى 2017 / 2018 (فصل دراسي أول) بتكلفة استثمارية 151.619 مليون جنيه، وجار العمل حاليا بـ 113 مدرسة إنشاء جديد بتكلفة استثمارية (387.966.042) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مدرسة جاهزة للافتتاح حالياً بتكلفة استثمارية (387.966.042) مليون.





وفي قطاع الشباب والرياضة، تم خلال الفترة الماضية بالمحافظة 158 مركزًا شبابًا منهم 10 مراكز شباب مدن في مراكز المحافظة التسع وأيضًا 148 مركزًا شباب قرية موزعين على التسع مدن الواقعة في نطاق المحافظة، باعتبار الرياضة هي السلاح الفعال لمواجهة التطرف الفكري والجسدي للشباب.





وأكد محافظ المنيا، أن ذلك يتم في إطار سعي الحكومة لتطوير أداء الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتيسير الحصول عليها لتحقيق أقصى رضا للمواطنين، ونفذت المحافظة منظومة إلكترونية ذكية متكاملة تشمل المجالات الثلاث التالية: (هيكلة الجهاز الإداري، وميكنة الخدمات الحكومية، الأرشيف الإلكتروني لكافة المستندات والمكاتبات، لكافة الوحدات الإدارية بالمحافظة والتحول إلى نظم الخدمات الذكية).