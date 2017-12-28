مفاجأة.. رئيس هيئة النقل النهري: تم سرقة 583 شمندورة بالنهر خلال ثورة 25 يناير

قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهرى، إن سبب شحوط المراكب السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان يعود إلى عدم التزامها بالمسار والمجرى الملاحى لنهر النيل، وتابع:" الخط الملاحى من القاهرة إلى أسوان المفروض كان به 583 شمندورة، لكن تم سرقتهم أثناء ثورة 25 يناير".





وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "on e"، أن سبب سرقة هذه "الشمندورات"، يعود إلى وجود كشافات إضاءة بها.





ومن حيث عدم تركيب خلاف هذه "الشمندورات" منذ ثورة يناير إلى الآن، قال الدكتور عبدالعظيم محمد، إن ذلك يعود إلى الاعتماد على المراقبة المعلوماتية بوحدات نهر النيل عن طريق تزويدها بأجهزة "Gps"، وعمل رفع مساحي للنهر وتحويله إلى خرائط إلكترونية.