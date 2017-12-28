مرتضى منصور: رفضنا ضم "بيفوما" بسبب إسرائيل.. ولم نفاوض ديسابر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه رفض ضم المهاجم الكونغولي تييفى بيفوما لاعب سيفاس سبوور التركى، بسبب تسويقه من قبل شركة إسرائيلية.

قال مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "ON Sport" مع الإعلامى مدحت شلبى: "لو كان بيفوما أحسن لاعب فى العالم لم أتعاقد معه بسبب تدخل شركة اسرائيلية فى الموضوع".

وعن التفاوض مع الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى الراحل عن الإسماعيلى، أكد مرتضى منصور إنه لم يحدث لا من قريب أو من بعيد، موضحاً إنه لا يمكن أن يقدم على تلك الخطوة فى ظل استقرار الدراويش ومنافسته على مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف رئيس الزمالك، أن قرار لجنة الأندية بتحديد 30 لاعباً فى قائمة كل فريق، كان قراراً خاطئ ويجب أن تعود القائمة لتضم 25 لاعب فقط، من أجل مصلحة المنتخب الوطنى أولاً ثم اللاعبين والأندية.

