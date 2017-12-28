حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 في مصر والدول العربية

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الخميس 28/12/2017، توقعات درجات الحرارة فى جميع محافظات مصر والدول العربية، أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى مصر أن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.







حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 في مصر:





كما وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية.





حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 في الأردن:





يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام، وتكون الاجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة بسُحب متوسطة وعالية مع فرصة لزخات أمطار محلية خفيفة في أجزاء محدودة، كما تكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.





حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 في خليج العقبة:









الرياح شمالية، خفيفة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر:21درجة مئوية. وفي الليل، يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، كما تبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة بسُحب متوسطة وعالية مع فرصة لزخات أمطار محلية خفيفة في أجزاء محدودة، و الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.





حالة الطقس اليوم الخميس 28/12/2017 في فلسطين:



