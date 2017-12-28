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عضو الإسماعيلي: لن نتنازل عن الشرط الجزائي في عقد ديسابر

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:09 ص
عضو الإسماعيلي: لن نتنازل عن الشرط الجزائي في عقد ديسابر
عضو الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

 

أكد إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلى والمتحدث الرسمى باسم النادي، أن مجلس الإدارة سيجبر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على سداد الشرط الجزائى الذى نص عليه فى عقده.

 

أضاف فارس خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "ON Sport" مع الإعلامى مدحت شلبى أن إدارة الإسماعيلى حريصة على الحفاظ على حقوق النادى، وسيتم الحصول على الشرط الجزائى الذى نص عليه فى العقد، لتلبية رغبته فى الرحيل بعد تلقيه عرضًا جادًا لتولى القيادة الفنية لمنتخب أوغندا.

 

أضاف عضو إدارة الدراويش، إنه سيتم التعاقد مع مدير فنى كفء لتعويض رحيل "ديسابر" لافتاً إلى إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبى أو محلى فى الوقت الحالى، وجميع الحلول مطروحة على طاولة المجلس، مؤكداً إنه لن يتم التفريط فى أى لاعب من لاعبى الفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

المزيد عن: كورة كرة رياضة ديسابر الاسماعيلي
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