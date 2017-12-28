‏أحمد جمال يحيي ثلاث حفلات في رأس السنة

يحيي الفنان الشاب أحمد جمال ثلاث حفلات غنائية في ليلة رأس السنة الميلادية وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر الجاري.

ويأتي ‏الحفل الأول في التاسعة والنصف مساءً بدار الدفاع الجوي - مدينة نصر، و‏الحفل الثاني في الحادية عشر مساءً بالسنترال بارك - مدينتي، أما ‏الحفل الثالث الساعة ١٢:فسيكون في الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل بسيتي سكوير مول - الرحاب.

يذكر أن شهرة أحمد جمال جاءت بعد اشتراكه في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب Arab idol، وطرح بعدها العديد من الاغنيات الناجحة كان آخرها "قد اللى قولناه"، بمناسبة وصول منتخب مصر إلى كأس العالم.



