ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

‏أحمد جمال يحيي ثلاث حفلات في رأس السنة

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:00 ص
‏أحمد جمال يحيي ثلاث حفلات في رأس السنة
أحمد جمال
طباعة
شيماء عطية
 

يحيي الفنان الشاب أحمد جمال ثلاث حفلات غنائية في ليلة رأس السنة الميلادية وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر الجاري.

ويأتي ‏الحفل الأول في التاسعة والنصف مساءً بدار الدفاع الجوي - مدينة نصر، و‏الحفل الثاني في الحادية عشر مساءً بالسنترال بارك - مدينتي، أما ‏الحفل الثالث الساعة ١٢:فسيكون في الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل بسيتي سكوير مول - الرحاب.

يذكر أن شهرة أحمد جمال جاءت بعد اشتراكه في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب Arab idol، وطرح بعدها العديد من الاغنيات الناجحة كان آخرها "قد اللى قولناه"، بمناسبة وصول منتخب مصر إلى كأس العالم.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
x
17:00
طنطا‏
الدوري السعودي للمحترفين
أحد
x
14:45
الهلال
الرائد
x
17:00
الفتح
الاتحاد
x
18:50
الفيصلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
x
22:00
أرسنال
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
x
17:00
أولمبيك آسفي
الدفاع الحسني الجديدي
x
19:00
حسنية أكادير
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الملعب التونسي
x
15:00
نجم المتلوي
الترجي الجرجيسي
x
15:00
اتحاد بن قردان
شبيبة القيروان
x
15:00
الملعب القابسي
مستقبل قابس
x
15:00
النادي الإفريقي
كأس الجزائر 2017
شبيبة القبائل
x
18:00
نجم بن عكنون
مولودية وهران
x
18:00
مستقبل شباب واد سلي
خليجي 23 - الكويت 2017
الكويت
x
17:30
الإمارات
السعودية
x
17:30
عمان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/28/2017 1:54:12 AM