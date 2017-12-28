التعبئة والإحصاء: إهداء 3 كتيبات لكل محافظة عن التعداد السكاني

وجه اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، الشكر والتقدير لجامعة بنها، بعد قيامهم بإعداد بدراسة تحليلية خاصة عن مؤشرات التعداد السكاني، مضيفا أن القائمين على الجامعة قاموا بمجهود جبار خلال عملهم.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج"مساء dmc"، اليوم الاربعاء، أن الجهاز عمل بجهد كبير فى إجراء التعداد السكانى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم إهداء 3 كتيبات لكل محافظة عن التعداد السكاني والمباني والمنشآت، خلال 14 يوما، مطالبًا بالاستفادة من التعداد الأخير في خطط التنميه بالجمهورية.



وتابع الجندي أن قيمة التعداد في قوة البيانات والإحصائيات، عن طريق مؤشر رئيسي.

