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المقاومة الإيرانية تدين إعدام طبيبا إيرانيا وتدعو المجتمع الدولي للتصدي

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:34 ص
المقاومة الإيرانية تدين إعدام طبيبا إيرانيا وتدعو المجتمع الدولي للتصدي
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
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محمد سمير
 
أدانت المقاومة الإيرانية، إصدار قضاء الملالي حكما بالإعدام على الدكتور أحمد رضا جلالي، وتدعو جميع المراجع الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإلغاء هذا الحكم التعسفي.

وتشدد المقاومة الإيرانية، أن الإدانة اللفظية للحكم الإجرامي ليست كافية، مشيرة إلى أن تقاعس المجتمع الدولي لاسيما الدول الغربية تجاه الإعدامات الجماعية والانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان، يحفز نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران على إصدار وتنفيذ أحكام تعود إلى قرون الظلام.

وأكدت المقاومة أن جلالي، خلال كل هذه المدة كان محروما من قواعد العدالة في اطار قوانين نظام الملالي المعادي للإنسانية.

يشار إلى أن السيد جلالي يعمل طبيبا وأصدرت محكمة النظام حكما عليه بالإعدام في سبتمبر2017، ثم بعد عدة أيام صادق المجلس الأعلى لقضاء الملالي على الحكم.
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