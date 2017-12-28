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بسمة وهبة لـ"وزير الصحة": "قاعد على مكتبك بتعمل إيه.. انزل شوف المستشفيات"

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:24 ص
بسمة وهبة لـوزير الصحة: قاعد على مكتبك بتعمل إيه.. انزل شوف المستشفيات
الإعلامية بسمة وهبة - صورة أرشيفية
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داليا الحسين
 
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بعد معاناة بعض المواطنين من نقص في الأدوية، وعدم توافر أجهزة غسيل الكلى في بعض مستشفيات الصعيد رغم ميزانية الوزارة الهائلة، على حد قولها.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن مستشفى إسنا كانت تجهز العلاج الخاص بالغسيل الكلوي داخل غسالة ملابس، مطالبة وزير الصحة بالنزول إلى الشوارع وتفقد المستشفيات، قائلة:" قاعد على مكتبك بتعمل إيه".

وأشارت إلى أن ميزانية وزارة الصحة 48 مليار جنية من الموازنة العامة في مصر، ورغم ذلك هناك أجهزة غير موجودة وأدوية غير متوفرة.
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